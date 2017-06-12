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Spor

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, "Caner Milli Takım'da cezalı" iddialarını yalanladı

"Caner, yeni atlattığı sakatlığından dolayı sağlığı düşünülerek Kosova maçı kadrosuna dahil edilmemiştir"

12 Haziran 2017 19:01

Beşiktaş ve Milli Takım oyuncusu Caner Erkin'in dün oynanan Kosova maçında yer almaması, basında "Caner Erkin cezalı" haberleriyle yer almıştı. Futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı.

Caner'in sezon içinde aşil tendonundan geçirdiği sakatlığı hatırlatan Altıparmak, "Caner Erkin’e Milli Takımlar Futbol Direktörümüz Fatih Terim tarafından ceza verildiği ve bundan dolayı Kosova maçı kadrosuna alınmadığı şeklinde gerçeği yansıtmayan bir haber yayınlanmıştır" ifadesini kullandı.

Altıparmak'ın sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklama şöyle:

"Bugün bazı gazetelerde yer alan “İşte Caner Erkin’in Cezası” başlıklı haberde oyuncumuz Caner Erkin’e Milli Takımlar Futbol Direktörümüz Fatih Terim tarafından ceza verildiği ve bundan dolayı Kosova maçı kadrosuna alınmadığı şeklinde gerçeği yansıtmayan bir haber yayınlanmıştır.

"Herkesin bildiği gibi Caner Erkin, sezon içinde geçirdiği sakatlığın ardından sahalara beklenenden daha hızlı bir şekilde ve kısa süre önce dönmüştür. Sezon öncesi kampının arifesinde Caner Erkin’in sağlığı düşünülerek Kosova maçının kadrosuna dahil edilmemiştir.

"Kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve gerçekleri yansıtmayan bu tip haberleri kesin bir dille kınadığımızı belirtmek istiyorum."

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Caner ErkinBatur AltıparmaksakatlıkFatih Terimcezayalanlama

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