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Spor

Caner Erkin'e adli soruşturma!

29 yaşındaki futbolcu, takımının Vodafone Park'ta Başakşehir ile oynadığı maçta hakeme küfretmişti

25 Ekim 2017 15:27

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında, hakem Mete Kalkavan’a küfrettiği gerekçesiyle adli soruşturma başlatıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan’a küfrettiği yayıncı kuruluşun verdiği görüntülerde görünen ve özür dileyen Caner Erkin hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Savcısı Asım Ekren, iddia ile ilgili re’sen tahkikat başlattı. Soruşturma çerçevesinde ilerleyen günlerde Erkin’in ifadesine başvurulması bekleniyor.

Caner Erkin, söz konusu maçtaki hareketi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

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