Caner Erkin ve Asena Atalay'ın çocuğuna kayyum

Futbolcu Caner Erkin’in eski eşi sunucu Asena Atalay’dan olan oğlunun velayetini anneden almak için açtığı davada, mahkeme çocuğa kayyum atanmasına karar verdi.

Sözcü’den Fatma Vurgun’un haberine göre, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in, oğlunun velayetinin eski eşi Asena Atalay’dan alınarak kendisine verilmesi için açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Asena Atalay ve Caner Erkin’i avukatları temsil etti.

Mahkeme, Yargıtay Hukuk Kurulu’nun ‘çocukların hakların korunması için kayyum atanması’ yönünde bir karar açıkladığını bu nedenle de velayet davalarında çocukları temsilen kayyum atandıktan sonra karar vereceğini belirtti. Hâkim, çocuğa kayyum atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihbarda bulundu.

Sulh Hukuk Mahkemesi çocuğa bir kayyum belirledikten sonra, velayetin değiştirilmesi davasında çocuğun anne Asena Atalay’da mı yoksa baba Caner Erkin’de mi kalacağına aile mahkemesi karar verecek.