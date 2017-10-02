CANER ERKİN VE ANDERSON TALİSCA ARASINDA KAVGA 

*Beşiktaş resmi siteden kavganın şiddetini yalanladı

*Talisca, \"Biz her zaman kardeşiz\"



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından soyunma odasında Caner Erkin ile Talisca arasında fiziki müdahalelere varan kavganın yaşandığı öğrenildi.

Maç esnasında pas verme tartışması yaşayan iki futbolcunun maç bitimiyle birlikte soyunma odasında kavga ettiği ve diğer futbolcuların olayı çok fazla büyümeden ayırdığı bildirildi. Caner Erkin\'in soyunma odasına girdikten sonra Talisca\'ya Türkçe hakaretlerde bulunduğu ve Brezilyalı oyuncunun Caner\'e tekme ile karşılık verdiği, soyunma odasında bulunan diğer futbolcuların hemen araya girerek kavganın çok daha fazla büyümesini engellediği gelen bilgiler arasında.

Sonrasında ise soyunma odasına giren teknik direktör Şenol Güneş\'in her iki futbolcuyu da sert bir şekilde uyararak hemen barışmalarını istediği ve iki oyuncunun da Güneş\'in bu isteğini yerine getirdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ RESMİ SİTEDEN KAVGANIN ŞİDDETİNİ YALANLADI

Yaşanan bu gelişmeler üzerine durum değerlendirmesi yapan yönetim resmi siteden konu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada soyunma odasında yaşananların şiddetinin, abartıldığı gibi olmadığı ve tartışmanın medya organlarında yer aldığı gibi uçan tekmeler, yumruklaşmalar boyutuna gelmediğinin altı çizildi.

Siyah Beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

\"Basın yayın organlarında Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca\'nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır. Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.\"

Bu arada Talisca da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, \"Biz her zaman kardeşiz\" ifadelerini kullandı.