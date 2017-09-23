Caner Erkin, taraftarını diz çökerek selamladı

Bir dönem Fenerbahçe'nin de forması giyen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Kadıköy'de taraftarını diz çökerek selamladı Caner'in bu hareketi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak derbi öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarlar da sahada ısınan oyunculardan ilk olarak Caner Erkin'i tribünlere çağırdı Erkin de tribünlere doğru giderek dizlerinin üstüne çöktü ve taraftarı selamladı.

Bunun ardından da Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Caner Erkin'e uzun süre tepki gösterdi.