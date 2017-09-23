T24 LogoT24 Logo
Spor

Caner Erkin, taraftarını diz çökerek selamladı

Selamlamanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Caner Erkin'e uzun süre tepki gösterdi

23 Eylül 2017 22:30

Bir dönem Fenerbahçe'nin de forması giyen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Kadıköy'de taraftarını diz çökerek selamladı Caner'in bu hareketi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak derbi öncesi oyuncular ısınmak için sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarlar da sahada ısınan oyunculardan ilk olarak Caner Erkin'i tribünlere çağırdı Erkin de tribünlere doğru giderek dizlerinin üstüne çöktü ve taraftarı selamladı. 

Bunun ardından da Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Caner Erkin'e uzun süre tepki gösterdi.

ETİKETLER

Caner ErkinFenerbahçeBeşiktaşselamlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24