Caner Erkin Saraçoğlu'na doğru...

T24 - Güney Afrika'da oynanan Dünya Kupası'na ilk turda veda eden Slovakya milli takımının genç yıldızı Stoch'u transfer edip Galatasaray'a çalım atan Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda kiralık olarak sarı kırmızlı formayı giyen ve bonservisi CSKA'da bulunan Caner Barış'ın transferi için CSKA ile anlaşmaya vardı.



Christoph Daum’la yaşadığı problemler yüzünden teknik adam konusunda sıkıntılı bir dönem geçiren F.Bahçe, transferde boş durmuyor. Sol kanadını Chelsea’nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch’u transfer ederek güçlendiren sarı lacivertliler, aynı bölgeye bir transfer daha yapıyor. Geçen sezon G.Saray’da kiralık olarak forma giyen Caner Erkin’le anlaşma sağlayan F.Bahçe yönetiminin milli futbolcunun transferi için kulübü CSKA Moskova ile de uzlaşmaya vardığı öğrenildi.



Bu ayın başından bu yana Rus kulübüyle görüşmelere başlayan sarı lacivertli yönetimin, Caner’in bonservisi için 3 milyon Euro ödemeyi taahhüt ettiği belirtildi. Caner ile CSKA Moskova arasındaki küçük pürüzlerin giderilmesinden sonra imzaların atılacağı ifade edildi. Bu arada Andre Santos’a İspanya’dan 3 kulübün talip olduğu belirtildi.



Santos’a İspanyol kancası



Real Madrid, Atletico Madrid ve Valencia’nın sarı lacivertli kulüple temasa geçip Brezilyalı sol bek için nabız yokladığı ifade edildi. Yönetimin, iyi bir teklif gelmesi durumunda Santos’un gidişine onay vereceği bildirildi.





