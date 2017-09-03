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Spor

Caner Erkin: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamaktansa UEFA'yı almayı tercih ederim

"Beşiktaş'ta aile ortamını hissettim"

03 Eylül 2017 15:58

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar gelip elenmek yerine UEFA Kupası'nı kaldırmayı tercih edeceğini belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayıp, kırılıp geri dönmek yerine sonuna kadar gidip UEFA Kupası'nı kaldırmayı tercih ederim" dedi.

Siyah-beyazlı kulübün dergisine açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu, her sene şampiyonluğa oynamaları gerektiğini dile getirerek, "İki sene üst üste şampiyonluk elbette önemli ama yetmez. Ancak biz her sene şampiyonluğa oynamalı ve üç, dört, beş, altı diyerek seriye bağlamalıyız. Asist ve orta yapmak konusunda çok mütevazı olamayacağım. Çünkü gol atmaktan çok gol attırmayı seviyorum. Çok ciddi bir sakatlık geçirsem de güçlü bir yapım var maşallah. Elimden geldiği kadar güçlü dönmeye çalıştım ve üstüne koyarak devam edeceğim, göreceksiniz" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'ta aile ortamını hissettim"

Beşiktaş'a geldiği ilk gün taraftar ve camia tarafından iyi karşılandığını vurgulayan Caner, "İlk geldiğimde Beşiktaş'ta hissettiğim iyi bir aile ortamı olduğuydu. Hiç yabancılık çekmedim. Taraftar olarak da, camia olarak da. Tabii Milli Takım'da beraber top oynadığımız kardeşlerimin ve arkadaşlarımın da burada olması benim uyumumu kolaylaştırdı" diye konuştu.

"UEFA Kupası'nı kaldırmayı tercih ederim"

Caner Erkin, Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kadar gelip bu aşamada elenmeyi UEFA Kupası'nı kaldırmaya tercih edebileceğini dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi elemelerinde gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nden elenirsek UEFA'da yolumuza devam edeceğiz. Açıkçası ben Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayıp, kırılıp geri dönmek yerine sonuna kadar gidip UEFA Kupası'nı kaldırmayı tercih ederim" açıklamasını yaptı.

"Son dakikaya kadar destekleyin"

Erkin, siyah-beyazlı taraftara mesaj vererek açıklamasın şu ifadelerle tamamladı:
"Kıymetli Beşiktaş taraftarına şunları söylemek istiyorum; sabırlı olun, son dakikaya kadar takımımızı destekleyin; biz de son ana kadar Beşiktaş için savaşalım."

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Caner ErkinBeşiktaşŞampiyonlar LigiUEFA Avrupa Ligikupaçeyrek final

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