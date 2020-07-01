Caner Erkin, Mert Hakan'a verilecek ücreti duyunda, şartları kabul etmedi!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, Fenerbahçe'ye 'gelirim' dedi ama planlar bozuldu. İddiaya göre düşük bir ücreti kabul eden Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş'a verilen parayı duyunca (yıllık 15 milyon TL) şartlarda iyileşme istedi. Yönetim buna yanaşmayınca da ipler koptu.

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki milli sol bek için gelen son bilgiler, sarı-lacivertliler ile eski oyuncuları arasında devam eden görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı yönünde.

Büyük bir sürpriz olmazsa Caner'in Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyecek.

15 milyonluk imza işleri değiştirdi

Fenerbahçe ile Caner Erkin'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Ancak Mert Hakan Yandaş gelişmesinin ardından taraflar arasındaki mesafenin arttığı ve transferin bu nedenle rafa kaldırıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre Caner, Mert Hakan'a verilen (yıllık 15 milyon TL) parayı duyunca şartlarında iyileşme istedi.

Yönetim buna yanaşmayınca tecrübeli sol bek Fenerbahçe ile ipleri kopardı. Caner Erkin için bundan böyle Galatasaray'ın en güçlü aday olduğu ifade ediliyor.