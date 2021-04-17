Caner Erkin, Lionel Messi'yi geride bıraktı!

Caner Erkin'in asist yaptığı 8 maçta Fenerbahçe hiç yenilmedi. 75 kilit pasla ligin en iyi ismi olan Caner Erkin, bu istatistikte Lionel Messi’yi bile geride bıraktı.

Fenerbahçe’nin 32 yaşındaki sol beki Caner Erkin hücumda yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. Milli futbolcu, geride kalan 33 maçta 27 kez forma giyerken 8 asist yaptı.



Sarı-lacivertliler bu maçlarda hiç yenilmeyip 7 galibiyet aldı, sadece Beşiktaş deplasmanından beraberlikle ayrıldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; tecrübeli sol bek son 4 maçta 15 kilit pas, 2 asist ve 18 isabetli orta ile oynadı (264 toplam pas, yüzde 80 isabet). 75 kilit pasla Süper Lig'in bu istatistikteki en iyi ismi olan Caner, Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında Messi'yi bile geride bırakarak 6. sırada kendisine yer buldu.