Caner Erkin'le yollar ayrılıyor, Gökhan Gönül kalıyor!

Gelecek sezon için kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, 1.8 milyon maaş alan tecrübeli sol bek Caner Erkin'le yolları ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlıların, maaş indirimine olumlu bakan Gökhan Gönül'le yola devam edeceği öğrenildi.

4 sezondur Beşiktaş forması giyen ve sözleşmesi dönem sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılacak. Siyah-beyazlılardan bu sezon 1.8 milyon Euro maaş alan tecrübeli sol bek oyuncusunun, kulübün belirlediği yeni maaş kriterlerine takıldığı için böyle bir karar alındığı öğrenildi. Yönetim, Milli futbolcunun yerini ise şimdiden doldurdu.

Fabrice N’Sakala ile anlaşma tamam

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın önceki takımı Aytemiz Alanyaspor’un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N’Sakala’yla anlaşma sağladı.



29 yaşındaki futbolcu konusunda ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşen ve olumlu yanıt alan Beşiktaşlı idarecilerin, deneyimli isimle 3 yıllığına el sıkıştığı kaydedildi.

Gökhan Gönül kalacak

Kara Kartal, Caner Erkin’le yollarını ayırma kararı alırken takım kaptanları arasında yer alan Gökhan Gönül için ise farklı bir karar verdi.



Yönetimin, 35 yaşındaki sağ bek oyuncusuyla sezon sonunda yeni anlaşma için masaya oturacağı öğrenildi.