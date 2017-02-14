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Spor

Caner Erkin imzayı atıyor

Mart başı Caner büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek

14 Şubat 2017 13:07

Milli yıldızla, Beşiktaş yönetimi dört yıllık sözleşme konusunda anlaştı, imza yakın. Satın alma opsiyonundaki 1 milyon Euro'yu indirmek için görüşülecek. Beşiktaş yönetimi, sezon başında Inter'den kiralık olarak alınan Caner Erkin'in tapusunu almaya karar verdi.

Akşam'da yer alan habere göre, bir sezonluğuna siyah beyazlı takıma kiralık olarak gelen ve 1 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki sol bek için Inter kulübüyle görüşmeler başladı. Başkan Fikret Orman ve ekibi 1 milyon Euro'luk opsiyonu indirmek için uğraşıyor. Inter'in de buna gayet olumlu baktığı öğrenildi.

Bir ay sonra sahaya çıkar

Eğer İtalyan ekibiyle el sıkışılırsa, Caner Erkin'le dört yıllık yeni sözleşme imzalanacak. 28 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlıların yıllık 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifini kabul etti. Öte yandan sakatlığı düzelen milli sol bek, düz koşulara devam ediyor. Mart başı Caner büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek.

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