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Spor

Caner Erkin idmana çıkmadı ve tesislerden ayrıldı

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş'ta Caner Erkin, Monaco maçı öncesi yapılan son idmana çıkmadı

31 Ekim 2017 20:26

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş\'ta Caner Erkin, Monaco maçı öncesi yapılan son idmana çıkmadı.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4\'üncü hafta maçında yarın saat 20.00\'de Monaco ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi yapılan basın toplantısında konuşan teknik direktör Şenol Güneş yaptığı açıklamada Caner Erkin, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek\'in yarınki maçın kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından yapılan idmanda, Caner Erkin yer almadı. Konuyla ilgili kulüpten resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Edinilen bilgiye göre kadroda olmadığını öğrenen Caner Erkin tesislerden de ayrıldı.

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