Caner Erkin hâkim karşısına çıktı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017 günü oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hâkim karşısına çıktı. Caner Erkin, küfür iddialarını reddederken mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanık Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

İstanbul 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen sanık Caner Erkin avukatlarıyla birlikte katıldı. Müşteki hakem Mete Kalkavan ise duruşmaya katılmadı. Sanık Caner Erkin savunmasında suçlamaları reddederek küfür etmediğini söyledi. Erkin, "Maçtan sonra hakem Mete Kalkavan'la soyunma odasında görüştük. Aramızda herhangi bir sorun yoktu" dedi. Söz alan avukatları da Caner Erkin'in beraatine karar verilmesini istedi.

Tolgay arslan duruşmaya gelmedi

Hakim, maç esnasında pozisyona yakın olan ve tanık olarak çağırılan Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan'ın duruşmaya gelmediğini tutanağa yazdırarak, Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. Erkin, duruşmanın ardından herhangi bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

Olay geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, düzenlenen görüntü inceleme tutanağına göre, Mete Kalkavan'ın sanık futbolcu Caner Erkin'e sarı kartını gösterip cebine koyduktan sonra uzaklaştığı, bu sırada Erkin'in el kol hareketleri yaparak bir şeyler söylediği ve tepki gösterdiği belirtiliyor. Caner Erkin ifadesinde, sinkaflı sözler kullanmadığını söylediğine yer verildi. İddianamede, Erkin'in maçta görev yapması nedeniyle kamu görevlisi statüsünde bulunan hakemin futbolcu ile ilgili verdiği karar nedeniyle müsabaka alanında bağırmak suretiyle sinkaflı sözler söylediği, ortamın yoğunluğu ve gürültüsü nedeniyle mağdurun bu sözleri duymamış olabileceği ancak aralarında mesafe ve ortam itibariyle hakaretin huzurda gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilerek, Caner Erkin'in, "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Önceki celse ifadesi alınan müşteki hakem Mete Kalkavan, "Ben hakaret içeren bir söz duymadığımdan şikayetçi değilim" demişti.