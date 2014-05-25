Caner Erkin Fenerbahçe'yle sözleşmesini uzatıyor

Transferi Atletico Madrid’in Brezilyalı yıldızı Diego Ribas ile açan, ardından takımı şampiyon yapan teknik direktör Ersun Yanal’a imza attıran Fenerbahçe yönetimi, şimdi de Caner Erkin’in kontratını uzatıyor.

Fanatik gazetesinden Yusuf Dursun’un haberine göre, “Önceliğim Fenerbahçe” diyen Caner Erkin’in, Milli Takım kampına giderken menajerine, “Görüşmeleri yürüt, ben gelince imza atalım” mesajını bıraktığı, yönetimin de menajer Batur Altıparmak ile temaslarda büyük mesafe aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin, yıllık 850 bin Euro (Yaklaşık 2.5 milyon TL) kazanan Caner’e hatırı sayılır bir zammı kabul ettiği ve tarafların 2.2 milyon Euro (yaklaşık 6 milyon 500 bin TL) yıllık ücrette uzlaştığı bildirildi.

Gelişmeleri değerlendiren Altıparmak, “Artık sona yaklaştık. En kısa zamanda, daha doğrusu Caner kamptan dönünce 3 yıllık imza olacak” sözleriyle taraftarların beklediği haberi verdi. Bu arada hatırlanacağı gibi önceki gün FB TV’ye konuşan teknik patron Ersun Yanal da, Caner’in kalacağına dair imalarda bulunup, “Çok çalıştı, formayı aldı ve bugün herkesin kabul ettiği bir oyuncu oldu. Çok daha iyi olacak. Fenerbahçe’de kalacağını biliyorum, çünkü gönlü burada” ifadelerini kullanmıştı.

Caner Erkin’in adı Chelsea, Arsenal, Roma, Liverpool ve İnter gibi devlerle anılmıştı.