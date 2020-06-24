T24 LogoT24 Logo
Spor

Caner Erkin, Fenerbahçe ile anlaştı; 4 yıl aranın ardından dönüyor

24 Haziran 2020 10:51

Menajerinin önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini açıkladığı Caner Erkin, Fenerbahçe'yle prensipte anlaştı.

Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Caner Erkin transferinde de mutlu sona yakın.

31 yaşındaki sol bek, kulübü Beşiktaş ile bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağlayamadı.

Deneyimli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak dün yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda Caner'in Beşiktaş ile devam etmemesine karar verdik" dedi.

Emre Belözoğlu'nun yeniden Fenerbahçe formasıyla görmeyi çok istediği yıldız futbolcu, sarı- lacivertlilere yeşil ışık yaktı.

Tarafların 1 milyon Euro maaş ve imza parası üzerinde 3 senelik sözleşme konusunda el sıkıştıkları öğrenildi.

 

ETİKETLER

Caner ErkinFenerbahçeBatur AltıparmakEmre Belözoğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24