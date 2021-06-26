Caner Erkin'den 3 Temmuz açıklaması: Her şey ortadaydı, sahada hakkımızla şampiyonluk aldık

Fenerbahçe'de bugün başkanlık seçimi gerçekleşiyor. Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde Caner Erkin de oy kullanmak için Kadıköy'deki Ülker Stadyumu'na geldi.

Oyunu kullandıktan sonra FBTV'ye konuşan tecrübeli oyuncu şunları kaydetti:

"İnşallah hayırlısı olur. İnşallah başkanımız uzun süreler daha burada olur. 'Haklıydık, kazandık' yazısını okudum. Ben de buradaydım, ufak bir ayrılık oldu. Ancak uzun yıllar vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim. Her şey ortadaydı, sahada hakkımızla şampiyonluk aldık. Alnımızın teriyle kazandık, ben o akıttığım teri biliyorum. Rakiplerin bize nasıl hırs yaptıklarını da hatırlıyorum. Biz daha iyi oynadık ve kazandık."

"Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim"

Caner Erkin kariyerinin hiçbir döneminde Fenerbahçe taraftarı olduğunu gizlemediğini açıkladı. "Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim" diyen 32 yaşındaki oyuncu, "Sünnet olurken bir videom vardı, onu bir ay sonra paylaşacağım. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Diğer kulüplerde böyle bir şey hissetmedim" ifadelerini kullandı.

Erkin, "Ölene kadar Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelilik çok farklı. Beşiktaş, Galatasaray'a da saygım var ama Fenerbahçe hep kalbimde olacak. Fenerbahçelilik zordur. Herkes karşımızda olabilir. Biz sonuna kadar savaşacağız" dedi.