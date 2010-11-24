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Spor

Caner Erkin bu sefer de Bilica'yla kavga etti

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı lig maçına hazırlanan Fenerbahçe'de Fabio Bilica ile Caner Erkin arasında gerginlik yaşandı.

24 Kasım 2010 02:00

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı lig maçına hazırlanan Fenerbahçe'de Fabio Bilica ile Caner Erkin arasında gerginlik yaşandı.


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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, yarı sahada yapılan pas çalışması sırasında Bilica ile Caner tartıştı.


Bilica bir pozisyonda topu uzaklaştırmak isterken Caner'e sert şekilde girdi. Sinirlenen Caner el kol hareketleri yaptı, daha sonra iki futbolcu birbirinin üstüne doğru yürüdü.


Bilica'nın Caner'in saçını çektiği görülürken, araya giren takım arkadaşları olayın büyümesini engelledi ve iki futbolcuyu ayırdı.


Antrenman devam ederken, bir süre sonra Caner, Bilica'nın yanına giderek koluna girip pozisyonu anlattı ve ikili barıştı. Kocaman çalışma bittikten sonra Caner ile bir süre görüştü.

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