Caner Erkin Beşiktaş'ta!

Siyah beyazlılar, Adriano, Fabricio, Talisca ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin'in de transferini bitirdi.

Hürriyet’ten İsmail Er’in haberine göre, Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Inter takımına transfer olan, ancak İtalyan ekibindeki teknik direktör değişikliği sonrasında gönderilmesine karar verilen Caner, yeni sezondan itibaren Beşiktaş forması giyecek.

Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi üzerine Caner Erkin'i renklerine bağlamak için harekete geçen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler, Inter yönetimi ile her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan kulübü, milli futbolcuyu bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a verdi.

Siyah beyazlı kulübün Caner'e yıllık 2.3 milyon Euro garanti ücret ödeyeceği iddia edildi.

Bu transferle birlikte Fenerbahçe'nin geçen sezonki sağ beki Gökhan Gönül ve sol beki Caner Erkin, Beşiktaş'a geçmiş oldu.

Beşiktaş’ın transfer raporu:

GELENLER:

Adriano (Barcelona)

Fabrizio (Deportivo La Coruna)

Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

Marcelo (Hannover, bonservisi alındı)

Vincent Aboubakar (Porto Kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlandı, imzaya kaldı)

Samir Nasri (Manchester City, prensipte anlaşma sağlandı)

GİDENLER:

Alexis Delgado (Deportivo Alaves)

Sinan Kurumuş (Pendikspor)

İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Gökhan Töre (Kiralık, West Ham United, yanda)

Serdar Kurtuluş (Bursaspor)

Günay Güvenç (Göztepe)

Pedro Franco (Kiralık, Millonarios)

Mario Gomez (Kiralık süresi doldu, Fiorentina)

Jose Sosa (Milan)