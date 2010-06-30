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Spor

Caner Erkin Aslan'dan Kanarya'ya...

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Caner Erkin ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

30 Haziran 2010 03:00

T24 - Galatasaray'da 2009-2010 sezonunda kiralık olarak forma giyen, bonservisi CSKA Moskova'da bulunan Caner Erkin ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Caner Erkin ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten ''Caner Erkin artık Fenerbahçe'de'' başlığıyla yapılan açıklamada, ''Bu sabah takımımızla birlikte sağlık kontrollerinden geçen Caner Erkin ile 4 yıllık anlaşma sağlandı. CSKA Moskova'dan transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner Erkin'in imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır'' denildi.


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