Caner Erkin Aslan'dan Kanarya'ya...

T24 - Galatasaray'da 2009-2010 sezonunda kiralık olarak forma giyen, bonservisi CSKA Moskova'da bulunan Caner Erkin ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.



Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Caner Erkin ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten ''Caner Erkin artık Fenerbahçe'de'' başlığıyla yapılan açıklamada, ''Bu sabah takımımızla birlikte sağlık kontrollerinden geçen Caner Erkin ile 4 yıllık anlaşma sağlandı. CSKA Moskova'dan transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner Erkin'in imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır'' denildi.





