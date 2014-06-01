Caner Erkin artık serbest

Sezona sorunsuz olarak girmek isteyen Fenerbahçe, iç transfer çalışmaları çerçevesinde önce teknik direktör Ersun Yanal ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sözleşmesi dün resmen sona eren ve serbest kalan Caner Erkin’e imza attırmayı hedefleyen Fenerbahçe’de taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamadı.

Fanatik’in haberine göre, Başkan Aziz Yıldırım ile yarın masaya oturacak Caner’in, önceki görüşmelerde menaceri Batur Altıparmak aracılığıyla yönetimden 2 milyon 250 bin Euro istediği ortaya çıktı. Sarı- Lacivertliler’in ise bu rakama karşılık 1 milyon 750 bin Euro önerdiği öğrenildi. Taraflar arasındaki 500 bin Euro’luk farkın yanı sıra Caner’in imza parası istemesi de işin uzamasına neden oldu.

Yurtdışından da teklifler alan 25 yaşındaki oyuncuya bir teklifte eski takımı Galatasaray’dan geldi. İddialara göre, milli futbolcuyu markaja alan Aslan'ın senelik 2,5 milyon Euro önerdiği kaydedildi. Operasyonu çok gizli bir şekilde yöneten Ünal Aysal ve kurmayları Caner'in aklını karıştırmayı başardı.