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Spor

"Caner Erkin, Advocaat'a küfür etti" iddiası

Caner Erkin: Tartışma yok, Persie'nin hareketinin yanlış olduğunu söyledim

08 Şubat 2017 12:49

Beşiktaşlı Caner Erkin'in pazar günü oynanan Fenerbahçe maçında soyunma odasında teknik direktör Dick Advocaat'a küfür ettiği öne sürüldü. Erkin iddiaları yalanlarken Advocaat ile ingilizce konuştuğunu ve olayları tartıştıklarını söyledi.

Fanatik gazetesinin haberine göre, sarı lacivertliler, “Advocaat ilk küfürü anlamadı. Bunun üzerine Caner bir kez daha küfretti.Yıllarca bu takımda oynadı. Bu öfkesinin kaynağını anlayamadık” dediler.

Öte yandan, derbi sonrası Oğuzhan’ı arayan Alper Potuk, bu görüşmeyi arkadaşlarına aktarırken, Oğuzhan’ın bir TV programında Van Persie’yi övdüğü için taraftarından tepki aldığını, sahada ona sataşarak kendisini seyircisine kanıtlamak istediğini söyledi.

F.Bahçelilerin suçlaması ile ilgili Beşiktaşlı Caner Erkin ise iddiaları yalanladı. Caner, derbide Advocaat ile İngilizce bir konuşması olduğunu ve olayları tartıştıklarını belirtti.

Siyah beyazlı futbolcu, “Advocaat’a karşı hiçbir saygısızlığım olmadı. İkimiz de maçtaki atmosferin kötüye gitmesinin nedenleri tartıştık.

Advocaat bana olaylara uzak olduğunu söyledi ve bu gibi şeyleri futbolun içinde görmek istemediğini anlattı. Ben ise Robin Van Persie’nin maç sırasında yaptığı hareketlerin normal olmadığını söyledim” dedi.

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