-CANER ERDOĞRU TURNUVASI YARIN BAŞLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Caner Erdoğru Sutopu Turnuvası, yarın İstanbul'da başlayacak. Ataköy Açık Yüzme Havuzu'nda yapılacak, 1995 doğumlu sporcuların mücadele edeceği turnuvaya Türkiye (A) ve (B) olmak üzere 2 takımla katılıyor. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Romanya ve Yunanistan mücadele edecek. Turnuvada ilk gün maçlarının programı şöyle: 16.00 Türkiye (B)-Yunanistan 17.15 Almanya-Romanya 18.30 Türkiye (A)-Fransa