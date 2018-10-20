Candaş Tolga Işık: Valiye fotoğraf gönder, insanları ekmeğinden etsin

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kurumlarda mesai saatinde kahvaltı yapılmasını 17 Ekim itibariyle yasakladıklarını belirterek, "Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Personel öğle saatlerindeki molada sigarasını içecek. Çay kupasını elinize alıp binanın dışında özel mekanlar oluşturmayacaksınız" dedi. Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Antalya Valisi'nin kahvaltı yapanlar ve sigara içenlerin fotoğraflarının çekilip kendisine gönderilmesini talep etmesiyle ilgili, "İdarecilik vatandaşa ispiyonculuk, gammazlık teklif edip insanların ekmeğiyle oynatmak değil, işinin ehli insanları kurumların başına koyup, o kurumları doğru düzgün yönetmesini sağlamaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Candaş Tolga Işık, Vali Münir Karaloğlu'nun açıklamalarını köşesine taşıyarak şöyle yorumladı:" Antalya Valisi demiş ki “Dairelerde hâlâ kahvaltı yapan varsa, masasını bırakıp sigara içmek için kupasını alıp dışarı çıkan varsa resimleyin, bana gönderin.” İnanamıyorum, koskoca bir vilayeti bu kafa mı yönetiyor sahiden? Zihniyete bak: Ben Antalya’da bir devlet dairesine gittim, baktım kapıda insanlar kahve içiyor. Fotoğrafını çekip valiye yollayacağım, vali de o insanları işten atacak. Arkadaş sana bağlı vilayetteki kamu kurumlarında işten kaytarmak için kahvaltı, kahve... bahane edenler varsa sorumluluk da görev de o kamu kurumlarının yöneticilerinindir. İdarecilik vatandaşa ispiyonculuk, gammazlık teklif edip insanların ekmeğiyle oynatmak değil, işinin ehli insanları kurumların başına koyup, o kurumları doğru düzgün yönetmesini sağlamaktır."

Candaş Tolga Işık'ın "Andımız geri gelsin bana uyar ama nereden çıktı şimdi bu karar?" başlığıyla (20 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz