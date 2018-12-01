Candaş Tolga Işık: 15 bin TL'ye cep telefonu almak için sıraya girilen ülke...

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, AVM’de bir mağazanın önünden geçerken kalabalığın dikkatini çektiğini, yanındaki arkadaşına 'Bu ne?' diye sorduğunu, Apple’ın yeni telefonu almak isteyenlerin kalabalığı olduğunu öğrendiğini yazdı. Söz konusu durumu değerlendiren yazar, "Sorgulanması gereken 'Kriz var mı yok mu?' sorusu değil. Sorgulanacaksa bu adaletsiz gelir dağılımı sorgulanmalı" vurgusu yaptı.

"Adaletsiz gelir dağılımı sorgulanmalı"

Apple’ın yeni telefonun 11-15 bin lira arasında olduğunu kaydeden yazar, " Yanlış anlamayın 15 bin lira dediği ikinci el araba fiyatı! Yanımdaki arkadaşım "15 bin liraya cep telefonu almak için sıraya girilen bir ülkede ekonomik krizden nasıl bahsedilir?" diye sordu. "Yanılıyorsun" dedim. Çünkü bu tabloya bakıp sorgulanması gereken "Kriz var mı yok mu?" sorusu değil. Türkiye’de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grup toplam gelirin yüzde 50’sini alırken, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise sadece yüzde 6 oldu. Sorgulanacaksa bu adaletsiz gelir dağılımı sorgulanmalı" dedi.

Candaş Tolga Işık'ın "Halkımızın deprem reaksiyonu tam olarak psikiyatrik bir vaka!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz