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Çandar: Bağımsız Kürdistan iptal oldu

Radikal gazetesi yazarı ve son 30 yıl Kürt siyasetini yakından takip eden Cengiz Çandar, Kürdistan düşüncesinin iptal olduğunu söyledi

21 Mart 2013 20:05

Gazeteci yazar Cengiz Çandar, NTV'de katıldığı bir programda, Öcalan'ın Nevruz mitinginde okunan mesajını değerlendirdi.

Abdullah Öcalan'ın İmralı'ya giden heyetiyle göndermiş olduğu mektup, bugün Diyarbakır'da Nevruz kutlaması için toplanan halka hem Kürtçe hem de Türkçe olarak okundu. Öcalan mektubun özetinde, "silahlar sussun, demokratik siyaset süreci başlasın" çağrısında bulundu.

Bundan sonraki süreçte neler yaşanacağına ilişkin gelişmeler merak edilirken, Radikal gazetesi yazarı ve son 30 yıl Kürt siyasetini yakından takip eden Cengiz Çandar, NTV yayınında Öcalan'ın mesajlarını değerlendirdi.

 

'Bağımsız Kürdistan iptal oldu'

 

Sözlerin bir yönüne bakarsak özünü kaçırmış oluruz. Bağımsız Kürdistan anlamında, yani Türkiye topraklarından bir bölüm ayrılacak ve orada bağımsız bir Kürdistan oluşacak düşüncesi varsa bu konuşma ile o iptal edilmiştir. Öyle bir şey olmayacak. Zaten biraz şiirsel bir vurguyla 'Ağrı ve Cudi dağları Erciyes ve Kaçkar dağlarının kardeşidir. Fırat ve Dicle nehirleri Sakarya ve Kızılırmakla kardeştir' diyerek, mevcut Türkiye topraklarının birliğinin altını çiziyor. Toprak ayrılması, toprak bölünmesi ve onun üzerine oturacak bir ulus devleti reddediyor. Kendi diliyel kapitalist modernitenin empoze ettiği durumlardır diyor. Ama bunları derken Kürdistan diyor, kadim Anadolu halkları diyor.

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