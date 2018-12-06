Candan Sabuncu vefat etti

Müzik sanatçısı Onur Akay, usta tiyatro oyuncusu Candan Sabuncu'nun vefat ettiğini duyurdu. Sabuncu’nun vefatını Twitter adresinden duyuran Akay, “Yeşilçam'da Sevil Candan takma adıyla tanınan ve tiyatromuzun duayen isimlerinden Candan Sabuncu’yu kaybettik. Ailesinin ve tiyatro camiasının başı sağ olsun” dedi.
Candan Sabuncu kimdir?
Candan Sabuncu, 25 Ocak 1944 Ödemiş’te doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. Uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu Şehir Tiyatroları’nda birçok oyunda ve sinema filmlerinde yer aldı.
Kazandığı ödüller
6. Afife Tiyatro Ödülleri, 2002, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
Tiyatro oyunları
Ceza Kanunu
Kafkas Tebeşir Dairesi
Şvayk İkinci Dünya Savaşında
Aile Şerefi
Kanlı Düğün
Kadınlar da Savaşı Yitirdi
Bahar Noktası
Bir Ata Krallığım
Antonius İle Cleopatra
Sarı Naciye
Hisse-i Şayia
Filmleri
Kabadayı – 2007
Tersine Dünya
Aşk Fillerinin Unutulmaz Yönetmeni-1990
Boynu Bükük Küheylan
Arabesk-1988
Kupa Kızı-1986
Çıplak Vatandaş-1985
Bekleyiş
Bitmeyen Yol
Sevinç Göz Yaşları
Ve Allah Gençleri Yarattı
Beş Şeker Kız
Satılık Kızlar – 1964
Kırk Küçük Anne – 1964
Cilalı İbo Kadın Avcısı – 1964
Üç Öfkeli Genç – 1963
Tosun İle Yosun – 1963
Köroğlu-Dağlar Kralı – 1963
Adanalı Tayfur – 1963
Yaralı Aslan – 1963
Perişan – 1963
Cilalı İbo Kızlar Pansiyonunda – 1963
Erkek Fatma Evleniyor – 1963
Barut Fıçısı – 1963
Neşemizi Bulalım – 1962
Ne Şeker Şey – 1962