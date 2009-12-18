Candan Karlıtekin THY'den istifa etti

T24 - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin istifa etti. Yaklaşık 7 yıl bu görevde kaldığını belirten Karlıtekin, 01 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere istifa ettiğini açıkladı.



Yazılı açıklama yaparak istifasını duyuran Candan Karlıtekin, yaklaşık 7 yıldır THY Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti.



22 Kasım tarihinde Yeni Şafak gazetesine verdiği bir söyleşide THY'nin geleceği ile ilgili planlarını anlatan Karlıtekin'in bu ani istifasını, kurum içinde henüz kamuoyuna yansımamış olan bir krizden kaynaklanıyor olabileceği yorumlarına neden oldu.



Karlıtekin, açıklamasında, "Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ve bağlı şirketlerindeki tüm yönetim ve icra görevimden 01 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere istifa ediyorum. Mensubu olmaktan şeref duyduğum ve 7 seneye yakın bir süredir zevkle çalıştığım Türk Hava Yolları'nın doğru istikamette yoluna başarı ile devam edeceğine inanıyorum. Bana bu hizmet fırsatını tanıyanlara ve özgeçmişimde silinmez bir şeref sayfası kazanmama imkan verenlere şükranlarımı sunuyorum. Türk Hava Yolları çalışanlarına varsa benden yana tüm hakkımı helal ediyorum. Saygılarımla..." ifadesini kullandı.

