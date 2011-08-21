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Çan'daki yangın kontrol altında ÇANAKKALE (A.A)

21 Ağustos 2011 23:11

-Çan'daki yangın kontrol altında ÇANAKKALE (A.A) - 21.08.2011 - Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Bölgedeki söndürme çalışmalarını koordine eden Çanakkale Orman Bölge Müdürü Musa Akşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının Keçiağılı köyü yakınlarında çıktığını söyledi. Alevlerin Halilağa köyüne doğru ilerlediğini belirten Akşan, ''Rüzgar olduğu için önlemek o kadar kolay olmuyor. Şu anda bulunduğumuz bölgede tertibat aldık. Alevlerin burada önünü keseceğiz. Yoğun duman var. Dumandan dolayı zorluk çekiyoruz'' dedi. Akşan, bugün 4. orman yangınına müdahale ettiklerini ifade ederek, ''O nedenle komşu vilayetlerdeki hava araçlarını buraya getirdik. Alevlere 4 helikopter, 2 amfibi ile 4 adet THK'ya ait su atar uçakları müdahale ediyor. Karada da fazla miktarda arazöz var'' diye konuştu. Yangının anızdan başladığını tahmin ettiklerini dile getiren Akşan, çıkış nedeninin daha netleşmediğini, zarar gören alan konusunda yoğun duman nedeniyle şu an için bir rakam verilemeyeceğini kaydetti.

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