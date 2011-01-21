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Dünya

CANBOLAT: SURİYE VE HİZBULLAH'IN YANINDAYIM BEYRUT (A.A)

21 Ocak 2011 21:43

- CANBOLAT: SURİYE VE HİZBULLAH'IN YANINDAYIM BEYRUT (A.A) - 21.01.2011 - Lübnan'da hükümet krizi devam ederken, şu ana kadar bağımsız olarak hareket eden İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, "Suriye ve Hizbullah'ın yanında olduğunu'' bildirdi. Lübnan'da iktidar ile muhalefet arasındaki milletvekili sayısı bakımından çok az fark olması nedeniyle, hangi tarafta yer alacağı merakla beklenen Dürzi lider Canbolat, kararını bugün düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Canbolat, pazartesi ve salı günü Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman'ın yeni hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili olarak görüşmelere başlamasından önce yaptığı açıklamada, ülkedeki durumla ilgili görüşlerini dile getirdi. Canbolat, ülkedeki hiçbir tarafı politik hayattan silmenin mümkün olmadığını belirterek, bir gün önce bu yönde açıklama yapan geçici hükümetin başbakanı Saad Hariri'nin yaptığı konuşmaya cevap verdi. Ülkedeki ulusal diyalog görüşmelerine her zaman destek vereceğini belirten Canbolat, "Bu görüşmelerin pazartesiden önce bir sonuç vermesini arzu ediyorum. Arap ülkeleriyle, Türkiye ve Katar'ın Lübnan'daki krizi çözme girişimlerini önemli buluyor ve gösterilen çabalar için teşekkür ediyorum" dedi. Lübnanlı taraflar arasında ayrılık değil, anayasal çerçeve içinde görüşmelerin sürmesi gerektiğini de belirten Canbolat, yaşanan krizin çözümü için Suriye lideri Beşşar Esad ile yaptığı görüşmede, belli bir sonuca ulaştığı ve anlaştıkları da söyledi.

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