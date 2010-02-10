Canaydın'ın sağlık durumu iyi

T24 -

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Özhan Canaydın, bu sabah saatlerinde aniden fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.Uzun süredir yakalandığı ağır hastalık nedeniyle tedavi gören deneyimli başkandan kısa bir süre önce iyi haber geldi. Özhan Canaydın'ın durumunda iyileşme gözlemleyen doktorlarının, başarılı spor adamını yoğun bakımdan çıkarmaya karar verdikleri öğrenildi.Canaydın'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği ifade edilirken, tedavisine hastanede devam ediliyor.