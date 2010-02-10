T24 LogoT24 Logo
Spor

Canaydın'ın sağlık durumu iyi

Bu sabah aniden fenalaşarak yoğun bakıma alınan Özhan Canaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve normal bir odada tedavisinin devam edeceği kaydedildi

10 Şubat 2010 02:00

T24 - Bu sabah aniden fenalaşarak yoğun bakıma alınan Özhan Canaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve normal bir odada tedavisinin devam edeceği kaydedildi

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Özhan Canaydın, bu sabah saatlerinde aniden fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Uzun süredir yakalandığı ağır hastalık nedeniyle tedavi gören deneyimli başkandan kısa bir süre önce iyi haber geldi. Özhan Canaydın'ın durumunda iyileşme gözlemleyen doktorlarının, başarılı spor adamını yoğun bakımdan çıkarmaya karar verdikleri öğrenildi.

Canaydın'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği ifade edilirken, tedavisine hastanede devam ediliyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24