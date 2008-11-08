'Canavar dalga' öldürüyordu

Avustralya'nın batısındaki Margaret River yakınlarında boyu 12-13 metreyi bulan dalgalarda sörf yapan genç, vahşi doğanın gücünü hafife almanın bedelini canıyla ödüyordu.



Geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen olayda 25 yaşındaki profesyonel sörfçü Kerby Brown ve kardeşi, yılın sadece birkaç günü dev dalgaların görüldüğü sahilde akşam saatlerine kadar denizin sörf için uygun hale gelmesini bekledi.



Güneşin batışına doğru dalgaların boyu 10 metreyi aşmaya başlayınca sörf tahtasına atlayan Brown, jet-ski ile kendisini takip eden kardeşinin meraklı bakışları arasında denizin keyfini çıkarmaya başladı.



Ancak daha önce hiç bu kadar büyük dalgalarda sörf yapmamış olan Brown, bir anda arkasında dev bir duvar gibi yükselen dalganın çarpmasıyla bir anda kendisini denizin dibinde buldu.



Gözünü açtığında deniz yüzeyini göremediğini belirten Brown, boğulmadan yüzeye çıkabilmek için var gücüyle yüzdüğünü ve amacına ancak birkaç denemenin ardından ulaşabildiğini söyledi.



Yüzeye çıktığında bitkin düşen Brown, imdadına kendisini bekleyen kardeşinin yetiştiğini ifade etti.