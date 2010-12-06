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Canan'ın ölüm nedeni asker kurşunu

Askeri Mahkemesi'ndeki davada, bir Albay 5 asker görevi ihmalden ölüme sebebiyet vermekle yargılanıyor...

06 Aralık 2010 02:00

T24 - Van'da 4,5 ay önce meydana gelen ve 16 yaşındaki Canan Saldık'ın ölümüne neden olan kurşunların askerin atış talimi sırasında hareketli zırhlı aracın üzerinden atıldığı belirlendi.

Van'da nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla hayatını kaybeden Canan Saldık'ın ölümüne ilişkin bilirkişi raporu açıklandı. Rapora göre 16 yaşındaki Canan'ın ölümüne askerin atış talimi neden oldu. 

Olay 4,5 ay önce meydana gelmişti. Canan Saldık, vurulduğunda merkeze bağlı Kurubaş köyündeki askeri birlikte atış talimi yapılıyordu.  

Genç kızı öldüren kurşunun buradan geldiği yapılan inceleme sonucunda kesinleşti. Bilirkişi raporunda Canan'ı öldüren kurşunların, hareketli zırhlı aracın üzerinden atıldığı belirtildi. Ve atış alanının bu tarz eğitim atışlarına uygun olmadığına dikkat çekildi. 

Van Askeri Mahkemesi'ndeki davada, bir Albay 5 asker görevi ihmalden ölüme sebebiyet vermekle yargılanıyor.


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