Canan Karatay'ın heykeli dikilecek

Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Prof. Dr. Canan Karatay'ın heykelinin dikilmesinin planlandığı açıkladı.

Habertürk’te yer alan habere göre, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, 2015 yılında ilçede düzenlenen Zeytincilik Sempozyumu'na katılan Prof. Dr. Canan Karatay'ın bu yıl yine davet edileceğini söyledi. İlçesinin tanıtım eksikliği olduğunu ifade eden Yılmaz, "Mut ilçesi tarımsal üretim alanında, ürettiği ürünlerin kalitesiyle ülkemizde bir numara. Bu kadar kaliteli ve özel ürünlerin üretildiği ilçemizi ne yazık ki tanıtamıyoruz. Bu yıl düzenleyeceğimiz Zeytincilik Sempozyumu'na Prof. Dr. Canan Karatay'ı davet edeceğiz. Eğer kendileri kabul ederse bir elinde zeytin ve zeytinyağının olduğu bir heykelini yaptırarak Mut'a dikmek istiyoruz" dedi.

Karatay ile görüşmelerin en kısa zamanda yapılacağını söyleyen Başkan Yılmaz, sonucu Mut halkıyla paylaşacaklarını söyledi.