Canan Karatay'a para cezası

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası, İstanbul Tabip Odası Başkanlığı'na başvuruda bulunarak, ekmeklerdeki unlara potasyum bromür katıldığını iddia eden Dr. Canan Karatay hakkında şikayette bulundu. Karatay'a yargı giderleriyle birlikte toplam 2 bin 12 TL para cezası verildi.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, avukat Çetin Keçeli, Dr. Canan Karatay'ın 'uzman olmadığı bir konuda bilimsel olmayan bilgiler vermek, halk sağlığına zarar vermek ve kamuoyuna gerçek dışı bilgiler vererek hekime/hekimliğe güveni sarsmak' gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası Başkanlığı'na şikayette bulundu.

Keçeli tarafından yapılan başvuruda, "Bir televizyon programında Karatay, ekmek yenmemesi gerektiğini ekmeğin ‘kansorojen etkisi' olduğunu açıklamıştır. Oysa fırınlarda, Tarım Bakanlığı'nın belirlediği Türk Gıda Kondeksi'ne uygun ekmek üretilmektedir ve üretilen ekmeklerin Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analizlerle sağlık açısından olumsuzluk olmadığı açıklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kararı değerlendiren İstanbul Tabip Odası Başkanlığı Karatay için TV kanalında verdiği bilgilerin uzmanlık alanı dışında olduğunu, bilgilerin gerçek olmadığını, verdiği bilgilerin kendisine ifade edilmesine rağmen, aynı yanlış bilgileri topluma vermeye devam ettiğini belirtti. Çıkan karar sonucunda Karatay'a TBB Kanunu'nun 39. maddesi gereği bin 575 TL para ceza verildi. Yargılama gideri ile birlikte Karatay'ın ödeyeceği miktar toplam 2 bin 12 TL'ye çıktı.