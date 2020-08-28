Canan Kaftancıoğlu: Yasaklarla milli bayramlarımızı vatandaşın yüreğinden sökemeyeceksiniz

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın, geniş katılımlı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına sınırlama getiren genelgesine CHP'den eleştiriler devam ederken, partinin İstanbul İl Başkanlığı bayramı bütün ilçelerde kutlamaya hazırlanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla ilgili alınan kısıtlama kararını eleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “30 Ağustos, birilerinin çoktan vazgeçtiği, terk ettiği anda Samsun’dan Anadolu’ya yayılan o büyük cesaretin ve kararlılığın zaferidir. Yasaklarla, kısıtlamalarla milli bayramlarımızı vatandaşın yüreğinden sökemeyeceğinizi İstanbul halkıyla birlikte coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos’ta bir kere daha göreceksiniz” dedi.

Canan Kaftancıoğlu,İstanbul'daki kutlamalarla ilgili bilgi verdi.

Kutlamalar çerçevesinde halka binlerce Türk bayrağı dağıtacaklarını belirten Kaftancıoğlu “Herkesi 30 Ağustos sabahından itibaren evlerinin, iş yerlerinin camlarından; trafikteki araçlarından Türk bayraklarını sallayarak selamlaşmaya, bayramımızı kutlamaya davet ediyoruz. 30 Ağustos günü bayraksız araç kalmasın, bayraklarımızla selamlaşalım” diye konuştu.

CHP'nin İstanbul programı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul’un 39 ilçesinde hem parti örgütlerinin hem de yerel yönetimlerin gerçekleştireceği etkinlikler kapsamında 29 Ağustos Cumartesi günü İstanbul’da birçok noktada vatandaşlara bayrak dağıtacak.

CHP örgütleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı sabahı ilçe meydanlarında kutlama törenleri organize edecek; akşam ise birçok ilçede zafer yürüyüşleri, konvoyları ve fener alayları düzenleyecek.