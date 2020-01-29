Canan Kaftancıoğlu: Türkiye’de de halkın iktidarını kuracağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Şubat’ta yapılacak olağan il kongresinin “İstanbul artık bize dar, İstanbul Türkiye’ye tek yön iktidar” sloganı ile gerçekleştirileceğini belirterek, “İstanbul yeniden halkın oldu ama dahası var. Türkiye’de de halkın iktidarını kuracağız” dedi. CHP’de seçimlerin çok adayla gerçekleştirildiğini kaydeden Canan Kaftancıoğlu, “Biz Saray’daki gibi demokrasiyi sadece kendimiz için isteyenlerden değiliz. O nedenle CHP’de bütün dönemlerde adaylar yarışmıştır. Farklı ideallerle aday olan herkes çok kıymetlidir ve ben bunu çok önemserim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre İstanbul'daki üyelerin yüzde 12'sinin genç ve 30 yaşın altında olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Bizim en temel öncelikli hedefimiz gençlerin partimiz bünyesinde örgütlü politik çalışmalara dahil olmasını sağlamak. Bunun üzerine ciddi çalışmalar yapıyoruz ve kısa süre sonra hayata geçirmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Seçim süreci demokrasiden yana olacak"

Henüz adaylığını açıklamayan Kaftancıoğlu süreç hakkında, "Bu kongrenin nasıl geçeceği, en başında mahalle seçimleri ile kendini gösterdi. Demokrasinin olduğu ve demokrasinin yaşatıldığı her noktada kongreler hareketli, hararetli geçer ama parti için memleket için faydalı sonuçlar çıkar. CHP kendi içerisinde demokratik süreçler yaratıyor. Benim tarafım partiyi iktidara taşıyacak kadroların seçildiği kongrelerdir. CHP örgütü ve CHP vicdanı çok kıymetlidir. Bizi bekleyen kongrenin ve bu seçim sürecinin her zaman olduğu gibi demokrasiden yana olacağına eminim" ifadelerini kullandı.

"Farklı idealleri olan adayların yarışması çok kıymetli"

İl Başkanlığı için Cemal Canpolat ve Eren Erdem gibi isimlerin konuşulması hakkında ise Kaftancıoğlu, "Biz Saray’daki gibi demokrasiyi sadece kendimiz için isteyenlerden değiliz. O nedenle CHP’de bütün dönemlerde adaylar yarışmıştır" dedi. Geçmişten beri birlikte verilen mücadelede farklı idealleri olan adayların yarışmasını çok kıymetli bulduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Bu yarış doğruya ulaştırır. O yüzden ismi geçen ya da henüz geçmeyen arkadaşlarımızın adaylaşmaları benim ve CHP adına demokrasinin yaşatıldığının bir kez daha göstergesi olur" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, seçilmesi halinde İstanbul’un 39 ilçesinde ilçe başkanlık binaları satın alınacağını ifade ederek, "Her ilçe başkanlığına kurumsal bir kimlik kazandıracağız. Bu binalar önce örgütün sonra halkın binaları olacak" dedi.

"İsimler değil, iktidara taşıyacak anlayış konuşuldu"