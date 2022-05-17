Canan Kaftancıoğlu, teslim olmak için bugün adliyeye dilekçe verecek

Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, Yargıtay'da 4 yıl 11 aylık cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun avukatı Ergun Özer aracılığıyla bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, "Ne zaman isterseniz, teslim olmak için adliyede hazır bulunacağım" diyeceğini yazdı.

Saymaz’ın aktardığına göre, avukat Özer, geçen hafta adliyede talepte bulunduğunu, ancak “Dosya gelmedi” denildiğini belirtiyor. Özer, bundan sonraki süreci şöyle anlatıyor:

"Bugün dilekçe verip 'Ne zaman istiyorsanız, bize bildirin, gelelim' diyeceğiz. Canan Hanım'ı alıp aynı gün serbest bırakabilirler. Yahut isterlerse bir gün kapalı cezaevinde, üç gün açık cezaevinde tutup gönderebilirler."