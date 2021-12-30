Canan Kaftancıoğlu "Sabıka Holding” broşürü nedeniyle ifade verdi: Suça karıştığı öne sürülen siyasetçilerle ilgili bir soruşturma kamuoyuna yansımadı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu partililer tarafından dağıtılan “SaBıKa Holding Broşürü” dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Kaftancıoğlu, "CHP İstanbul İl Başkanı olarak, halkın soyulmasının, geleceğinin karartılmaya çalışılmasının engellenmesi, yargı, siyaset ve bürokrasinin suç örgütlerinden, çıkar sağlayan kişilerden arındırılması ve suç işleyenlerin cezalandırılmasına yönelik bu çabaları sonuna kadar desteklediğimi ve tüm gücümle desteklemeye devam edeceğimi açıkça belirtmek isterim" dedi.

İstanbul'un Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerinde 15 Ekim’de, "SaBıKa Holding" başlıklı broşür dağıttıkları gerekçesiyle, gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan CHP’li il ve ilçe yöneticileri hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda bazı il yöneticileri daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermişti.

Savcılık, bu kapsamda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da ifade vermeye çağırdı. Kaftancıoğlu da bugün savcılığa ifade verdi.

Kaftancıoğlu, ifadesinde satır başlarıyla şunları söyledi:

“Devlet, siyaset ve yargıda görev yapan bazı kişilerin suça iştiraki kuşkuları var”

Hakkımdaki soruşturma, Sezgin Baran Korkmaz ve suç ortakları olduğu iddia edilen kişiler hakkında CHP tarafından hazırlanan broşüre ilişkin olarak tarafımdan yapılan twitter paylaşımına dayanmaktadır. Anılan kişiler hakkında sadece Sermaye Piyasası Kurulu ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun raporları incelendiğinde dahi, işlenen çok sayıdaki suçun arz ettiği vahamet kolaylıkla anlaşılabilir. Diğer yandan, süreçte ortaya çıkan ve kamuoyuna yansıyan resmî belge niteliğindeki kanıtlar, suça iştirak etmiş kimi siyasetçi ve bürokratların itirafları, söz konusu suçların devlet, siyaset ve yargıda görev yapan bir kısım kişilerin iştiraki ya da yardımları ile gerçekleştiği yönünde çok güçlü kuşkuların doğmasına sebebiyet vermiştir.

“Suça karıştığı öne sürülen siyasetçilerle ilgili bir soruşturma kamuoyuna yansımadı”

Ne yazık ki bugüne kadar, suça iştirak ya da yardım ettiği güçlü kanıtlarla öne sürülen siyasetçi ve bürokratlara ilişkin Cumhuriyet Savcıları tarafından sonuçlandırılan bir soruşturma kamuoyuna yansımamıştır. Bu sebepledir ki CHP, Anayasa ve yasalardan doğan görevini ifa kapsamında kamuoyunu bilgilendirerek, bir yandan yargı organlarını görevini tam ve etkili olarak ifa etmeye davet eden, diğer yandan denetim görevini bihakkın yapabilmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik haklı ve meşru gayreti göstermiştir, göstermektedir.

“Halkın soyulmasının engellenmesi için bu çabaları sonuna kadar destekleyeceğim”

CHP İstanbul İl Başkanı olarak, halkın soyulmasının, geleceğinin karartılmaya çalışılmasının engellenmesi, yargı, siyaset ve bürokrasinin suç örgütlerinden çıkar sağlayan kişilerden arındırılması ve suç işleyenlerin cezalandırılmasına yönelik bu çabaları sonuna kadar desteklediğimi ve tüm gücümle desteklemeye devam edeceğimi açıkça belirtmek isterim.

“Mesnetsiz şikâyet üzerine şikayet açılmış”

Soruşturmaya konu sosyal medya paylaşımının hiçbir suçun unsurunu oluşturmadığı halde hakkımda yapılan mesnetsiz şikayet üzerine soruşturma açılmış olmasını, Anayasal bir hak ve görev olarak ifa ettiğim siyaset yapma, düşüncelerimi açıklama ve yayma özgürlüklerimin kullanılmasına engel olunabileceği zannı ile yapılan girişimlerin bir devamı olarak değerlendiriyorum.”

"Rutin savcılığa ifade verme günlerinden birini daha yaşıyoruz"

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, ifadesini verdikten sonra Çağlayan Adliyesi'nden çıkarken, "Açıklama yapılacak bir durum yok. Biz her zaman olduğu gibi rutin, savcılığa ifade verme günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Bu ‘SaBıKa Holding’ ile ilgili bir soruşturma vardı. Bununla ilgili geldik, ifademizi verdik. Şimdi adliyeden ayrılıyoruz” açıklamasını yaptı.