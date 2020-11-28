Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin çalınan motosikleti bulundu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'nun çalınan motosikleti polisin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilirken motosikleti çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Canan Kaftancıoğlu’nun eşi Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu’na ait motosiklet, bu sabah saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinin önünden çalındı. İşe gitmek için dışarı çıktığında yaklaşık 80 bin lira değerinde olduğu belirtilen motosikletin yerinde olmadığını gören Kaftancıoğlu, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, motorun çalındığı yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Polis yaptığı incelemelerin ardından, iki kişi oldukları görülen hırsızların motosikleti Fatih Karagümrük’te bıraktıklarını, zincirle bağlayıp branda ile de üstünü kapattıklarını tespit etti. Ekiplerce bulunan motosiklet, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada Twetter hesabından bir açıklama yapan Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu, kılı kırk yararak motosikletini bulan İstanbul Emniyeti ile aracının bulunması için çaba gösteren motosiklet camiasına da teşekkür etti. (ANKA)