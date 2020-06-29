Canan Kaftancıoğlu'nun ceza aldığı dosya Yargıtay'a gidiyor; avukatlar üç konuda itiraz edecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, yıllar önce attığı tweet'ler nedeniyle verilen 9 yıl 6 ay hapis cezasının istif mahkemesi tarafından onanmasının ardından dosya Yargıtay'a taşınacak.

Avukatlar 3 konuda itirazda bulunacaklar.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan ve aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da avukatlığını yürüten Celal Çelik, Canan Kaftancıoğlu kararında hukuksuzluk olduğunu savundu.

Çelik'e göre Kaftancıoğlu kararında mahkeme usule uygun davranmadı. Çelik gerekçesini şöyle sıraladı:

1- Yerel mahkemede dava aşamasında hakimlerin reddi talep edildi. Ancak reddedilen hakimlerle ilgili karar verilmeden davaya devam edildi. Bu durum açık bir hukuksuzluktur.

Nitekim dava İstinaf Mahkemesi’ne gittiğinde bozma gerekçeleri arasında bu durum belirtilmesine rağmen dikkate alınmadı.

2- Duruşma isteği vardı, bu isteğimiz de dikkate alınmadı. Duruşmalı yapılması istememizin nedeni, bize göre yapılan hukuksuzluktu. En azından hakimleri reddetmemizle ilgili yasal süreç bile yerine getirilmedi. Atılan twitler’den sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğa’ın, başbakanlığı döneminde atılan tweet tartışma konusu olabilirdi. Bize göre ondan da ceza çıkmazdı.

3- Karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin kazanıldığı güne denk getirildi. Bu da üzüntü verici bir durum. Normalde bir kararın yazılması, gerekçesinin yazılması bile iki hafta sürer. Hepsi aynı gün yapılıyor, hatta elektronik imza bile aynı gün atılıyor. Karar tarihi, seçim zaferinin yıldönümüydü. Bilinçli bir şekilde aynı güne denk getirildiğini düşünüyoruz.

Avukat Celal Çelik, davanın Yargıtay aşamasında bozulacağına inandıklarını belirtti. Cezanın onanması halinde neler olacağını hukukçular şöyle sıraladı:

1- Canan Kaftancıoğlu en az 5 yıla yakın hapis yatacak.

2- Seçilme hakkı olmayacak.

3- Denetimli serbestlikten daha az yararlanacak.

4- Terör örgütüne yardım etmekten hüküm giyerse diğer mahkumlara göre cezaevinde daha uzun süre kalacak.