Canan Kaftancıoğlu'ndan Savunma Sanayii Başkanı'nın Paramount Otel'deki tatil masrafının arkadaşı tarafından ödenmesine gönderme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum’daki Paramount Otel'de konakladığı ortaya çıkan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in ücretini arkadaşının karşıladığı açıklamasını üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.

Söz konusu otele kendilerini Ali Tunga adında bir aile dostlarının davet ettiğini söyleyen Demir, masrafları da bu aile dostu tarafından ödendiğini söylemişti. Demir, Ekşioğlu ile tatilde tanıştığını ancak bu kişi ile kurum arasında ticari ilişki bulunmadığını belirtmişti.

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Canan Kaftancıoğlu, Twitter’dan İsmail Saymaz’ın haberini duyurduğu paylaşımı alıntılayarak, “Bugünkü sitemim arkadaşlarıma, yakınlarıma. Bi kerecik olsun şu garibanı lüks tatile gönderelim otel masraflarını karşılayalım demez mi arkadaş dediğin. Görünen, bi tane bile arkadaş edinememişim ömrü hayatımda” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu’nun paylaşımı şöyle: