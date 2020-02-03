Canan Kaftancıoğlu'ndan "İstanbul’da tek aday dayatması" iddialarına yanıt

CHP, "İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar" sloganıyla 9 Şubat’ta 37'nci il kongresini gerçekleştirecek. CHP kongreyi, İstanbul’dan sonra Türkiye’de iktidar olma provası olarak görüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kongre sürecine dair "İstanbul’da tek aday dayatması safsatası üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılsa da başarılı olunamıyor. İl kongremizde de çoklu yarışın olması demokrasimiz açısından önemli ve kıymetli olur elbette" dedi.

Kaftancıoğlu, Haliç Kongre Merkezinde yapılacak olan kongre sürecini Evrensel'den Şerif Karataş'a anlattı. Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul kongresine dair bir adayla gidilmesi yönünde talimat verdiği iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Kongre denilince bugünlerde tartışılan bir şey var; sizin aracılığınızla da açıklamak isterim. Örgütlerde varlıkları hissedilmeyen 3-5 kişi birtakım algılar yaratıyor. O algıda şu; İstanbul’da genel başkanımızın bir adayla gidilmesi yönünde talimat verdiği ve o adayın ben olduğum, örgüt iradesine baskı yapıldığı şeklinde. Konuya açıklık getirmeliyim. Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasiye inanmanın ötesinde fazlasıyla içselleştirmiş ve bu yönde çok yoğun çabaları olan bir genel başkan. Genel başkanımız İstanbul örgütüne hak teslimi yaparak, başarılı olduğunu ifade etmiş ve birlikte çalışmaya devam etmek istediğini belirtmiştir. Hak teslimi yaparak, çalışmaya devam etmek istediğini ifade etmiş olması şahsım adına büyük bir mutluluk. Çalışmaya devam etmek istediğini ifade ederek, kongrede başka adaylar da çıkabileceğini ve nihai kararı CHP örgütlerinin vereceğinin altını çizmiştir. Havuz medyasında, İstanbul’da tek aday dayatması safsatası üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılsa da başarılı olunamıyor. İl kongremizde de çoklu yarışın olması demokrasimiz açısından önemli ve kıymetli olur elbette. Kongreler bizim için parti içi iktidar yarışı değil bir bayrak yarışıdır. İl kongremizi de İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar sloganıyla gerçekleştireceğiz."