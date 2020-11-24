Canan Kaftancıoğlu, İBB'nin 'bulaşıcı hastalık’ koduyla yayımladığı 201 ölümün tamamının Covid-19 kaynaklı olduğunu açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün İBB’nin kayıtlarına ‘bulaşıcı hastalık’ koduyla girilmiş olan 201 ölümün tamamının Covid-19 kaynaklı olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınına dair Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığına dair en önemli veriler İstanbul’dan geliyor. Dün İBB’nin 201 ölümün ‘bulaşıcı hastalık’ koduyla kaydedildiğini açıklaması ardından bugün de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konu hakkında açıklama yaptı. Halk TV’de Medya Mahallesi programında gazeteci Ayşenur Arslan’ın konuğu olan Kaftancıoğlu, “23 Kasım'da sadece İstanbul'da 'bulaşıcı hastalık' kodu ile giren vefat sayısı 201” dedi.

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Bu vefatların tamamının Covid-19 kaynaklı olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

“201 kişinin tamamının COVID olduğunu ben size bir hekim olarak söyleyebilirim. Nasıl ispatlayabilirim biliyor musunuz? Bu dönem koronavirüs haricinde ölüme sebep olan başka hangi bulaşıcı hastalık var? Yok. Olmayınca bu 201 kişinin tamamı COVID nedeniyle öldü. Hatta bir adım daha ileri gideyim, İstanbul özelinde gerçek sayısı bundan daha fazla. COVID dışında hiçbir bulaşıcı hastalık yok Türkiye'de. Siyaset kurumunun vatandaşa gerçeği söyleme gibi bir sorumluluğu vardır. İlk günden beri Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilerin gerçeğe uygun olmadığını -yalan söylüyorsunuz demeden- somut bir şekilde anlattı. Ne dediler? Siz teröristsiniz, bizim çalışmamızı baltalıyorsunuz dediler.”