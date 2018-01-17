Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı devraldı; Demirtaş'a selam yolladı, Erdoğan'dan özür diledi

Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini Cemal Canpolat'tan devraldı. Devir - teslim töreninde konuşan Kaftancıoğlu, "Genel başkanımızın başlattığı yürüyüşün İstanbul'da nasıl vücut bulduğunu ve nasıl sonuç alacağını biliyorlar. Bu nedenle korkuyorlar ve saldırıyorlar" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam yollayan Kaftancıoğlu, tartışmaya yol açan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. "Gezi direnişi ile ilgili paylaştığım her şeyin sonuna kadar arkasındayım. Bir tanesi hariç. Gözümden kaçmış. Arkada Erdoğan’ın annesi ile ilgili bir hakaretin yer aldığı fotoğrafı da paylaşmışım" diyen Kaftancıoğlu, "Bundan dolayı Erdoğan’dan samimi şekilde özür dilediğimi ifade etmek isterim" ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medya hesabında yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle "terör örgütü propogandası" iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Son olarak HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile fotoğrafları dolaşıma giren Kaftancıoğlu, “HDP çizgisine yakın olsam şu anda HDP’de siyaset yapıyor olurdum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapıyorum ama memleketim için kim doğruları yapıyorsa ben ‘bu doğrudur’ derim. Savaş tezkeresi oylandığında ‘aslan CHP aslan BDP savaşa hayır’ demişim. Bugün olsa yine aynı paylaşımı yaparım" ifadesini kullanmıştı.

Törende konuşan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat da, "Seçildiği günden beri dışarda linç girişimiyle karşı karşıya kalan il başkanımız ve ailesinin yanındayız" ifadesini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Hakkımda yürütülen karalama kampanyalarına birazdan cevap vereceğim. Büyük İstanbul yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden yurttaşları, yoldaşları neferleriyiz. 39 ilçeden ayağa kalkacağız. Bunu görüyorlar. Genel Başkanımızın başlattığı hak hukuk adalet yürüşünü başlatıyoruz. Bunun için korkuyorlar. Benim üzerimden CHP’yi dizayn etmeye çalışıyorlar. CHP emperyalizme karşı mücadelede kurulmuştur.

"Farklılıkların zengin olduğu Ordu’nun Mesudiye ilçesinde doğmuş bir kardeşinizim. Eşitliğin kenti İstanbul’u yaşatacağız hep birlikte. Kente ihanet edenlerin maskelerini düşüreceğiz. Sosyal adaletten yana İstanbul’u hep birlikte inşa edeceğiz.

"Korkuları budur"

"Kadın kimliğimle erkek egemen siyasette var olmamdan korktular. Çünkü kadın sonuna kadar savunur, direnir. Bugün yaşadığımız örgütlü kötülüğe son verecek olan kadındır.

"Günün koşullarına göre değişmeyen ideolojik duruşumdan duyulan bir rahatsızlık var. İstanbul’dan geldiler, İstanbul’dan gidecekler. Korkuları budur.

Kaftancıoğlu konuşmasının ardından hakkındaki iddialara sunum yaparak yanıt verdi:

"Bugün kendi özelimle ilgili basın açıklaması yapmaktan dolayı mahçubiyet duyuyorum. İlk kez ve son kez açıklama yapacağım.

"Bu zamana kadar hiç gömlek değiştirmedim"

“Annesi özgürlük ve demokrasi mücadelesi veriyor diye kızım hedef gösteriliyor. Ve bu AKP Genel Başkanının hedef göstermesiyle oluyor.

"Gezi direnişi ile ilgili paylaştığım her şeyin sonuna kadar arkasındayım. Bir tanesi hariç. Gözümden kaçmış. Arkada Erdoğan’ın annesi ile ilgili bir hakaretin yer aldığı fotoğrafı da paylaşmışım. Bundan dolayı Erdoğan’dan samimi şekilde özür dilediğimi ifade etmek isterim. Sadece Sayın Erdoğan’ın annesine değil hiç bir anneye laf söyletmem. Tüm anneler benim için kutsaldır.

"Darbe gecesi demişim ki “Alın size nur topu gibi mağduriyet” demişim. Yanlış mı söylemişim. Selahattin Demirtaş’a selam yollayalım arkadaşlar. Ben bu memlekette bir siyasetçi olarak halkın iradesiyle seçilmiş herkesle fotoğraf veririm bununla da gurur duyarım”

"Bu zamana kadar hiç gömlek değiştirmedim.

"Kaftancıoğlu, "Benim durduğum ve yaptığım siyasi mücadele kimlerin ne yediğine ne içtiğine neye inandığıyla değil insanların hak ve özgürlükleri çevrçevesinde neyle mücadele ettiğidir. Sevgili eşimin paylaştığı fotoğraf var. Söylemeyi ayıp sayarak bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Çatal ve bıçağın şeklinden karşıdakinin olduğu var. Yurt dışından bir arkadaşı. Bu görseli paylaşan eşimin babası öldürülmeden iki gün önce bir parti genel başkanı tarafından hedef gösterilmişti. Ve oğlunun da bu topraklarda gülüp geçeceğimiz bir paylaşım nedeniyle tüm kamuoyunda hedef gösterilmesinin takdirini sizlere bırakıyorum" diye konuştu

"Sahte tweetlerle bizi hedef gösterdiler"

"Darbe gecesi demişim ki “Alın size nur topu gibi mağduriyet” demişim. Yanlış mı söylemişim.

"Bu zamana kadar hiç gömlek değiştirmedim.

"Ermeni Soykırımı’na ilişkin “Ben bu topraklarda bir hak savunucusu olarak, ‘Kimi sorunları vardır ya da yoktur diyerek kavramlar olarak çözemezsiniz’ diye düşünüyorum. İddia edildiği gibi “Soykırım vardır, yoktur” diyerek çözülemez diye düşünüyorum. Benim katıldığım yürüyüşün adı Ermeni Soykırımı yürüyüşü. Ben de ondan dolayı o paylaşımı yaptım.

"Biz linç kültürünün bu kadar yaygın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bizim hep birlikte karşı çıkmamız gereken bu. Sahte tweetlerle bizi hedef gösterdiler.

"Doğru olmadığı halde örgütlü kötülüğe hizmet eden paylaşımlar ortada.

"Kaftancıoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, “Ahmet Şık nasıl terörist olarak içeride yatıyorsa. Benim için de gurur vericidir” dedi.



