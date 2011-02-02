'Canan, 2 bin 500 metreden Bixi ile vuruldu'

T24 - Kışladan açılan ateşle öldüğü saptanan 16 yaşındaki Canan’la ilgili bilirkişi raporu: Canan 2 bin 500 metreden Bixi ile yapılan ilk deneme atışında hayatını kaybetmiş.



Taraf gazetesinin haberine göre, Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan Kurubaş Köyü’nde Hacıbekir Kışlası’ndan açılan ateşle ölen Canan Saldık’ın (16) ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, bir skandalı ortaya çıkardı. Olayla ilgili 3’ü rütbeli 5 askerin yargılandığı Van Askeri Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporunda, kurşunun çıktığı Bixi marka otomatik silahın 2 bin 500 metre uzaklıktan ateşlendiği ve silahın ilk kez denendiğine vurgu yapıldı. Rapora göre atış yapacak personele yeterli mekanik nişancılık eğitimi yaptırılmamış.



Van Askerî Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya “Dikkatsizlik, tedbirsizlik sonucu taksirle adam öldürmek” suçundan 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası istenen 3’ü rütbeli, 2’si er olmak üzere toplam 5 sanıktan sadece biri katıldı. Duruşmada Yarbay Levent Ayık ile Jandarma Kıdemli Başçavuş Adem Şimşek’in hazırladığı 25 sayfalık bilirkişi raporu okundu. Raporda “olayın Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Hacıbekir Kışlası atış alanında zırhlı araç üzerine monte edilen BİXİ markalı makineli tüfeğin 5 numaralı atış görevi sırasında yaşandığı” belirtildi. Raporda, “Otopsi raporu ve kriminal raporlarda da tesbit edildiği üzere bir mermi 2 bin 500 metre uzaklıktaki Canan Saldık’ın başına isabet ederek ölümüne neden olmuştur” dendi. Raporda ayrıca kurşunun herhangi bir cisimden sektiğine ilişkin delil bulunmadığı için merminin atış esnasında hedef bölgesinin gerisindeki sutreyi doğrudan aşarak Saldık’a isabet ettiği dile getirildi.





Rütbelilerin yeterli bilgisi yok



Raporda atış yapacak personele yeterli mekanik nişancılık eğitimi yaptırılmadığı da ifade edildi. Görevli rütbeli personelin dahi bu silah ile ilgili yeterli bilgisinin ve tecrübesinin bulunmadığına vurgu yapılan raporda, sadece atıştan önce hızlı bir tatbiki eğitim verildiği belirtildi.





Ötış daha önce yapılmamış



Bilirkişi raporunda ilginç bir ayrıntı daha yer aldı. Raporda, zırhlı araçtan yapılan ve Canan’ın ölümüne neden olan atışın daha önce hiç yapılmadığı belirtilerek, “Yaz aylarında yaşanan terör olaylarındaki artış sebebiyle, komutanlığın emrine istinaden aniden planmaya alındığı, aniden gelişen bu durum çerçevesinde Merkez Komutanlığı’nca yeterli hazırlığın yapılmadığı, ilk fırsatta komutanlıkça belirtilen bu eksikliğin yerine getirilmesi amacıyla atışın planladığı görülmektedir” dendi.





Atışlar yasaklandı



Raporda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Hacıbekir Kışlası içerisinde inşa edilen atış alanının yönergede belirtilen şartlara uygun olmadığının altı çizildi. Bu nedenle atış alanı dışındaki kara emniyetli bölgeye (kışla dışına) mermi gidebileceği uyarısı yapılan raporda, daha öncede kara emniyetli bölgeye mermi düştüğünün tanık beyanlarıyla da anlaşıldığı kaydedildi. Bilirkişi raporunda, Canan Saldık olayından sonra komutanlığın bu atış alanında atış yapılmasını yasakladığı da bildirildi.





Dedesinin mezarını ziyarete gitmişti



Kurubaş Köyü’nde 21 Temmuz 2010 tarihinde meydana gelen olayda, annesi ve kardeşleriyle birlikte dedesinin mezarını ziyaret eden Canan Saldık, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yakınları tarafından Van’a götürülen Canan Saldık, Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Canan Saldık, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Canan’ın ölümüne neden olan kurşunun köy yakınındaki Hacı Bekir Kışlası’ndan geldiği söylenince Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Otopsi tutanağında Canan Saldık’ın ölümüne beynine isabet eden 3.2 santim uzunluğunda mermi çekirdeğinin neden olduğu belirlendi. Soruşturmada olayın meydana geldiği saatlerde olay yerine 500 metre uzaklıkta bulunan Eyüp Ürk adlı bir köylünün camına da kurşun isabet ettiği ortaya çıktı.





