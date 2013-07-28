Gelibolu'da yangın sürüyor

Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi’ne 20 kilometre uzaklıktaki Ilgar Deresi yakınlarında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kuvvetli poyraz nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Yangına Tekirdağ, Edirne, Keşan’ın da alarında bulunduğu çevre il ve ilçelerden çok sayıda arazöz ile belediyelere bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Takviye güçler de bölgeye gönderiliyor. Ayrıca yine çevre il ve ilçelerde konuşlu 6 helikopter ile bir amfibi uçak bölgeye sevk edildi.

Burak Gezen ve Erdem Sürek'in DHA'da yayımlanan haberine göre, havadan ve karadan yoğun bir çalışma yapılmasına rağmen, adeta mermi gibi patlayan kozalaklar yangın alanının genişlemesine neden oluyor. İlk başladığı sırada ters yönde ilerleyen yangın, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park’a doğru ilerlemeye başladı. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmaları da olumsuz yönde etkiliyor.

50 hektar kül oldu

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne 20 kilometre uzaklıktaki Ilgar Deresi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında ilk belirlemelere göre 50 hektarlık alandaki çam ağaçları zarar gördü.

Çanakkale Valisi Ahmet Çınar bölgeye gelip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Hüseyin Yalçın, Akbaş Şehitliği'nde konuşlandırılan yangın yönetim aracından, talimat verip çalışmaları yönlendiriyor. Yalçın, şu ana kadar 50 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtip, çalışmaların 35 arazöz, 150 yer işçisi, 7 dozer ve 5 helikopterle sürdüğünü kaydetti. Bir türlü kontrol altına alınamayan ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park sınırındaki Eceabat İlçesi'ne bağlı Yalova Köyü yönünde ilerleyen yangının önünün kesilmesi için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Yanan bölgenin yan kısmındaki yeni ağaçlandırma sahasının da 2008 yılında çıkan yangında küle döndüğü ve 320 hektarlık bu bölgenin yeniden ağaçlandırıldığı öğrenildi.