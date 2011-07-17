Çanakkaleli Elif ABD’nin en genç pilotu oldu

T24 - ABD'nin yaşayan Çanakkaleli Türker ailesinin 13 yaşındaki kızı Elif, havacılık okulunu tamamlayıp tek motorlu uçakla uçmaya başladı. Elif, böylece ABD’nin en genç pilotu ünvanını aldı.



3 yaşındaki Elif Türker, 2 yıl önce Florida'da havacılık yaz kampına katıldı. Kampta oldukça başarılı olan kızına uçması konusunda babası Şenat Türker de destek verdi.



Bunun üzerine havacılık okuluna kayıt yaptırmaya karar veren Elif, 18 yaşını doldurmadığı için bunda başarılı olamadı. Okul yönetimi, ısrarlar üzerine Türker'den havacılık konusunda bir kompozisyon yazmasını istedi. Kompozisyonu oldukça beğenen yönetim, Elif Türker'in okula girmesine izin verdi.

Yaklaşık 2 yıl boyunca okulda eğitim gören Türker, karada 300 saat, havada ise 23 saat uçuş eğitimini tamamlayarak tek başına uçma seviyesine ulaştı.



ABD yasalarına göre, pilot olması için 17 yaşına ulaşmayı bekleyen Elif Türker, iyi bir pilot olmak istediğini söyledi. Türker, uçmanın kendisi için büyük bir zevk olduğunu dile getirdi.



Tatil için Çanakkale'ye gelen baba Şenat Türker, kızıyla gurur duyduğunu söyledi.



Elif Türker, “ABD’nin en genç pilotu” oldu.





