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Çanakkale'den Midilli'ye geçmeye çalışan 47 mülteci yakalandı

Kaçaklara eşofman, ayakkabı gibi giysiler, temizlik maddeleri ve gıda paketleri dağıtıldı

04 Temmuz 2017 16:47

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 mülteci, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 

Ayvacık İlçesi'nin Sivrice Burnu Mevkisi'nden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için dün akşam lastik botla denize açılan Suriye, Kongo, Pakistan, Afganistan, Irak, Fildişi Sahili, Yeni Gine, Gana ve İran uyruklu 47 mülteci, 1 mil açıkta Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. TCSG 28 Botu ile Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen mltecilere eşofman, ayakkabı gibi giysiler, temizlik maddeleri ve gıda paketleri dağıtıldı.

İşlemleri tamamlanan mültecilere, daha sonra Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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