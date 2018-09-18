Çanakkale'deki termik santralde patlama; dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yeni devreye alınan Çan-2 Termik Santrali'nde kazan patlaması meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Çad Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada 6 işçinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Öte yandan yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen ve yerli kömürle çalışan 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde bugün öğle saatlerinde kazanda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da yangın çıktı. Olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bize gelen ilk bilgi de termik santralde bir patlama olduğu yönündeydi. Ekiplerimizin olay yerinde yaptığı incelemede yaşanan olayın kömür aktarım bandında meydana gelen yangınla alakalı olduğunu öğrendik. Şu anda Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarına başlayacaklar."

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çan ODAŞ Termik Santrali'nde, kömür depolanan yerde (Kömür Bunkeri) kömür kendi kendine tutuşarak bir yangın meydana getirmiştir. Gaz sıkışması dolayısı ile patlama meydana gelmiştir. Ancak patlamadan kaynaklı bir zarar yoktur. Olaya müdahaleye giden 6 işçi gazdan etkilenerek, kontrol amaçlı 112 ekiplerince hastahaneye kaldırılmıştır. Yangında alevli kısım söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmekte. Çan Belediyesi İtfaiyesi ve ekiplerimiz tedbir amaçlı olay bölgesinde beklemektedir'' denildi.

Kaymakamlık: Yangın söndürüldü

Çan Kaykamlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"İlçemizde faaliyette bulunan ODAŞ Çan- 2 Termik Santrali'nde kömür depolama sahasında yangın çıkmıştır. Yangın soucunda 6 işçi dumandan etkilenme ihtimaline karşın, tedbiren Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İşçilerin ayakta tedavisi yapılmış olup, sağlık durumları iyidir. Yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.”