Çanakkale'deki Kudüslü şehitlere dua

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları\'nda şehit düşen Kudüslü askerlerin anısı, 103 yıldır Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki şehitliklerde yaşatılıyor. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Şehitler Abidesi\'ndeki Kudüslü askerlerin sembolik mezarlarını ziyaret ederek, ruhlarına fatiha okudu.

Kudüslülerin 103 yıl önce Çanakkale için gösterdiği fedakarlığa bugün Türkiye kayıtsız kalmıyor. Çanakkale\'de şehit düşen Kudüs ve Gazzeli askerlerin sembolik mezarları ziyaret edilerek anılıyor. Şehitler Abidesi\'nin ön tarafında Çanakkale Savaşı\'nda şehit düşen Mehmetçiklerin anısına oluşturulan sembolik şehitlikte, Kudüs ve çevresinden gelen şehitlerin isimleri yer alıyor. Yine Gelibolu Yarımadası\'nda bulunan Soğanlıdere ve Şahindere şehitliklerinde de Kudüs ve Gazzeli şehitlerin mezar taşları yer alıyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İsrail\'in işgali altındaki Kudüslü askerleri bir kez daha anmak için Şehitler Abidesi\'ndeki sembolik mezarlarını ziyaret etti. Ruhlarına fatiha okudu. 1915 yılında Kudüs’ün bir Osmanlı şehri olduğunu belirten Kaşdemir şöle konuştu:

\"1915 yılında Konya, Ankara ve Çanakkale nasıl bir vatan parçasıysa, Kudüs de o dönemde bir vatan parçasıydı. 1915 yılında Çanakkale cephesinde savaşlar başladığı zaman vatanın diğer bir köşesi olan Kudüs’ten de gençlerimiz, kahramanlarımız, askerlerimiz Çanakkale cephesine koştular. Burada emperyalizme, yedi düvele karşı kahramanca çarpıştılar ve Çanakkale Destanı’nı yazdılar. Çanakkale ruhu işte bu topraklarda oluştu. Birlik ve beraberlik içerisinde geçmişten almış oldukları güçle, kuvvetle, beraber yaşama isteğiyle Çanakkale’de vatanları uğruna şehit ve gazi oldular. Kudüslü şehitlerimiz Çanakkale cephesinde Zığındere\'de, Arıburnu\'’nda, Kirte’de kahramanca çarpışırken şehit oldular. Artık Çanakkale gibi müstesna topraklarda ebedi istirahatgahındalar. Aziz ruhları şad olsun. Allah onlardan razı olsun. Kudüsle, Çanakkale arasındaki bu bağ bu rabıta, her zaman devam edecektir. Onlar bizim kahraman ecdadımızdır. Onlar bizim kahramanlarımızdır\" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay ise, 1\'inci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu\'nun ilk etapta 3 cephede savaştığını söyledi. Yıllara göre bu cephe sayısının 11’e ulaştığını belirten Atabay, şunları kaydetti:

“1915 yılında Çanakkale cephesinde savaş bütün şiddetiyle devam ederken, imparatorluğun her yerinden askerler cephede vatan uğruna hayatlarını feda etmek için hazır bulunuyorlardı. Bu çerçevede Kudüs ve Kudüs’e bağlı Gazze bölgesinden askerler Çanakkale cephesine geldi. Kudüslü 52, Gazzeli 10 asker burada şehit düştü.\"

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